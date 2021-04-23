強姦分居妻案　事主求助保安被覆「唔好搞咁大」

地盤工人在妻子提出離婚後搬走，涉嫌其後潛返家中，用索帶把妻子手腕綁在床頭後繼而強姦。地盤工人否認刑事恐嚇及強姦兩罪，案件今天（23日）在高院續審。女事主繼續作供，憶述案發經過，指被告強姦她之前曾拿刀指嚇她，揚言要同歸於盡，問她「你想插喉嚨先定插肚先？」被姦後她與被告一同落樓，擬向大廈保安求助，豈料保案竟回應說「屋企事唔好搞咁大」。

代號「H.C.W.」的35歲被告，被控於2019年3月15日在屯門一住宅單位恐嚇使其妻子X人身受損；及於同年4月9日在同一地點強姦X。X今日繼續供稱，憶述強姦發生當天清晨6時許，她落樓送幼子上校巴後回家，半掩睡房門換衣服，當她脫剩內褲時，被告突然衝入房，神情兇惡地捉緊她手把她推落床、之後被告走出客廳，拿索帶將她的手綁在床頭。她本想叫救命向鄰居求救，但被告將窗戶關上。她要求被告鬆綁，但被告拒絕。之後被告再到廚房拿刀，以刀尖指向她的喉嚨，聲稱要與她同歸於盡。被告還問她：「妳想插喉嚨先定插肚先？」當時她「驚到成個人震晒，驚自己實死無生」，腦海中只想着如何安慰被告不要殺她。結果她力勸被告冷靜，被告才肯把指住她的刀垂下。

X供稱，她在被告搬走後，曾在facebook發貼文提及自己「單身快樂，希望你（指被告）可以好好生活下去」。但當日被告就向她遞上手機，要求她刪走該貼文，更迫令她改發貼文，說：「我已經原諒咗佢，想同佢一生一世，生多個小朋友」。X擔心會遭被告殺死遂照做。之後被告成功脫掉她的內褲，在沒戴避孕套下將她強姦，還在她體內射精。完事後，X要求被告剪開索帶，被告答應，她隨即走到廁所沖身。主控官問她為何要沖身，她答：「因為我覺得好污糟，佢射咗精，我唔願意佢強姦我」。

X為求脫險，向被告提議外出食早餐，被告同意，他們一同落樓後，X即向保安員投訴：「我同丈夫分居咗，佢強姦我」。保安員聽罷卻說：「你屋企嘅事，唔好搞到咁大。」不過保安員同時叫被告離開，又叫她回家執拾重要財物後不要再回家。X本想找社工求助但不果，遂決定報警。