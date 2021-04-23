代舖低電壓電纜　電盈旗下公司被追數840萬

電訊盈科附屬的一間工程公司，昨天（22日）被一間電子工程承辦商入稟高院，指它違反協議，拖欠包括港珠澳大橋閉路電視裝置工程等5個項目的工程費用尾數等，共追討約840萬港元。

原告是俊達亞洲系統有限公司，被告是電盈旗下的電盈工程顧問服務有限公司。據入稟狀指，在2016年中至2018年4月期間，與訟雙方就5項工程定下合約，由原告替被告鋪設特低壓電壓電纜的工程，當中包括涉及港珠澳大橋的閉路電視系統及鋪設光纖等，合約訂明如需超時工作，或原告方要派員檢查，原告會另作收費。

入稟狀續指，原告最終有完成該5項工程，不過就該5項工程的價目方面與訟雙方有所分歧，雙方最初就在完成工程前先訂立了同意的價格，但完成後雙方都就個別工程的價目要求作調整，但不獲對方同意。原告指被告最終每項工程均只支付了部分費用。據原告計算，被告方就5項工程共少付了830多萬港元。另外就加班費及檢查費用方面，原告指被告就5項工程共需支付約257萬港元 ，但被告只支付了約167萬港元，尚欠約90萬港元。原告指由於被告一直沒有支付餘款，故入稟高院追討。