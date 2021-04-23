長洲第2年停辦飄色巡遊及搶包山　值理會冀下年疫情消退可復辦

新冠肺炎未止，繼早前康樂文化事務署宣布連續第二年取消今年長洲太平清醮搶包山活動後，飄色巡遊亦宣告取消。長洲太平清醮值理會發出公告，指太平清醮各項活動及神功戲會按傳統安排，但會一切從簡，為免群眾過度聚集，將繼續停辦飄色巡遊及搶包山，建醮場地則仍會設置包山、神棚及派發平安包等活動，全島如常齋戒3日。

長洲太平清醮值理會在公告中指出，原有三座大包山將由15.5米高改為約4.6米高，將連同潮州會館的包山、及北社街坊會的36座小包山，按傳統習俗放於北帝廟球場，供奉神明及祭祀幽靈，並設置神棚、大士王棚及戲棚。佛誕翌日則會安排沿街向公眾派發平安包。

值理會主席翁志明表示，鑑於政府延長禁聚令，亦擔心人流多會增加播疫風險，只能繼續停辦飄色巡遊及搶包山兩項活動。他直言感到可惜，惟「即使想搞都無得搞」，因疫情之下、受限於防疫相關的法規，他與一眾街坊只能無奈接受，期望下年疫情消退，再重辦飄色巡遊及搶包山。