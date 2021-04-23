港台《視點31》擬最快下月停播　議員轟問題多多應殺台

香港電台（港台）近年屢被批評節目內容偏頗，政府上月委派政務官出身的李百全空降出任廣播處長後，已連番多集抽起被指有問題的節目，涉及《香港故事：疫行者》、《鏗鏘集》及《議事論事》等。消息指，李百全或最快下月重整港台電視部，《視點31》及《早辰。早晨》或將停播。而《議事論事》亦更新片頭，將六四燭光口號、「國安」手銬等元素換走。有議員批評，港台既有問題多多，認為若最終無法解決根深柢固的問題，政府應結束港台。

據了解，李百全或最快下月重整港台電視部，其中主力負責時事節目的公共事務組最受影響。據悉，自李上月初上任後，公共事務組不少高層早前已遞交辭職信，管理層遂以人手不足為由計劃減少該組節目，包括擬取消《視點31》及《早辰。早晨》，而《鏗鏘集》、《議事論事》及《城市論壇》料可留低，惟《鏗鏘集》早前曾改由文教及康體組負責製作。

另一方面，港台今日（23日）向員工發通告，透露會新增兩個特別支援職位。通訊事務管理局辦公室廣播事務部內容規管科，首席娛樂事務管理主任（內容規管）陳志輝，以及娛樂事務管理主任（內容規管）黃慧賢，將分別擔任港台經理和助理經理，本月26日起生效。而掌管電視部的助理廣播處長區麗雅正在休假，由教育電視部出身的總監（電視）陳俊樂由本周三（21日）起署理其職位。《東網》正就有關人事安排向港台查詢。

此外，《議事論事》亦由昨日起更新片頭，最少在四處地方作出改動，包括在原本有關六四與國家安全的片段中，新版片頭移除六四燭光及「悼念六四無罪」口號；在警方《港區國安法》紫色警告旗旁的手銬，新版本亦刪去「國安」字眼。此外，在片頭尾段的氣球上「真相」字眼的圖樣，亦由舊版使用了由支聯會的設計，換上與悼念六四無關的新設計。消息指，有關改動由陳俊樂要求作出。港台回應查詢時表示，節目內容、佈景設計及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。

身兼立法會資訊科技及廣播事務委員會委員的議員陳恒鑌批評，港台過去一直異化香港，問題多多，例如多個節目偏頗、先入為主，只報導單方面的聲音，並抺黑中國、分化香港。對於《議事論事》更換片頭，陳認為舊版片頭有關元素具煽情意味，質疑製作節目者有意藉此宣示立場，認為今次改動僅屬補救性質，形容是小修小補。他又批評，過去有港台製作人不想跟從《香港電台約章》，不斷在製作節目時鑽空子，認為若港台最終無法解決根深柢固的問題，政府應結束港台。