揚言放毒狗餌報復柴犬咬死貓　25歲男學生被捕

一名狗主早前帶同柴犬參觀寵物節展覽時，狗隻懷疑咬噬一名商戶女員工裝放貓B的斜孭袋，造成貓貓傷重死亡，涉事狗主被指拋下一句「隻狗不嬲會咬貓」便不顧而去。事件引發坊間極大回響，其中有懷疑愛貓人士更在網上揚言報復，聲稱已在5區放置有毒朱古力「協助管狗」。警方留意相關言論，積極調查後在昨日(22日)拘捕1名涉案男子，涉嫌公眾妨擾。

沙田警區重案組女高級督察廖芷齊表示，本周日(18日)灣仔會展舉行「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」期間，有狗主的同行柴犬將一隻約6周大的幼貓咬死，事件引起廣泛市民關注及討論，至本周一(19日)，警方在網上社交平台Facebook發現有人上傳一段涉及毒害狗隻的貼文，懷疑是針對上述事件表達不滿，內容表示在本港不同地方的路邊放置毒藥，街上狗隻如不慎服食便會中毒，相關言論其後亦在網上瘋傳，不少市民均提出譴責及對動物安全感擔憂，留言者未幾便刪除貼文。

沙田警區重案組接手調查，經一連串深入情報分析後，鎖定發布訊息的目標人士，昨日於葵涌區拘捕一名25歲男學生，同時檢獲2部手機及1部電腦，他現正被拘留調查。根據調查所得，被捕人士家中有飼養一隻貓，但相信他與引發風波的柴犬狗主和受害幼貓貓主素不相識，亦無證據顯示他曾經放置毒狗餌，但警方將會繼續追查。至於貓隻被咬死案現仍交由灣仔警區跟進，不排除循殘酷對待動物的方向調查。

廖芷齊提醒，在網上發布虛假及有機會危害公共安全的訊息，可能觸發公眾妨擾罪，一經定罪，最高可判處監禁7年，籲市民切勿以身試法，並強調警方會繼續留意網上有可能犯罪的資訊，積極搜集情報及果斷採取執法行動。