沙田第一城大家樂天降老鼠　區議員促商場增防老鼠爬入設施

沙田第一城大家樂突然天降老鼠，嚇跑食客。有市民昨晚（22日）8時左右到沙田第一城大家樂，在取餐位置附近，突然從天花板跌下一隻如手掌般大小的老鼠，當時仍有不少食客在餐廳內進餐，多名食客被嚇到閃身走避，亦有堂食客人即時改為外賣，領取食物後快步離開。有區議員今(23日)表示，該隻從天而降的老鼠似是在外進食鼠餌、躲到商場才毒發，建議商場增設防老鼠爬入的設施。大家樂集團指已即時安排滅蟲公司到店內進行徹底清潔及消毒，會再加強防禦措施。

昨晚約8時，沙田第一城商場內的大家樂有老鼠跌下地面後，當時該隻老鼠已顯得奄奄一息，不能走動，職員得知事件後，隨即拿出掃把將老鼠屍體掃走，部分堂食食客將位置移後、才繼續用餐。

食物環境衞生署回覆指會了解有關情況及採取適當跟進行動。大家樂集團則回覆指，對事件極為關注，沙田第一城分店剛於本月20日完成滅蟲防禦措施，昨晚事件發生後，已即時再安排滅蟲公司到店內進行徹底清潔及消毒，並會與商場管理處及防蟲公司跟進，進一步加強防禦措施。

當區區議員黃文萱今在社交平台專頁上發文，提到大家樂天降老鼠一事，稱與涉事商場的經理均認同，該隻從天而降的老鼠似是已進食鼠餌。有別於商場內主要以老鼠膠板滅鼠，黃提到，室外地方多以鼠餌滅鼠，老鼠有可能在外食到鼠餌，躲到商場才毒發，建議商場增設防老鼠爬入，如鼠擋等的設施。商場則指已在不少位置加添鐵絲網，會再檢查能否再加強。黃稱未來會與大家樂總公司跟進，並去信涉事商場及食環署。