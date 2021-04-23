沙中線審計小組報告出爐　78項改善措施已落實50項

沙中線紅磡站工程獨立調查委員會去年發布最終報告，政府須於報告發表後12個月內提交獨立審計報告，跟進報告中的建議改善措施的實施進度。運輸及房屋局今(23日)上載相關獨立審計小組報告，指78項建議改善措施中，50項已獲全面實行，餘下28項進度理想，促運房局繼續監察。

最終報告其中一項建議為在車站運作期間，採取「例行預防性檢查」制度，以持續監察車站結構，為期最多5年。審計小組報告透露，港鐵會制定長遠結構監察計劃，當中包括例行預防性檢查，審計小組得悉該計劃的合約已於上月展開，港鐵會在5年後進行檢討，以確定是否需要延長例行預防性檢查。港鐵亦再保證，如監察期間在擴建部分構築物內發現任何移動，均會全面調查其對現有構築物的任何影響。政府則稱港鐵會在每次監察或檢查日期起計1個月內提交相關結果報告。

至於改善呈報機制方面，報告指項目綜合管理系統顧問正在編製的新的項目綜合管理系統程序、指示及指引，當中包括改善爭議的上報制度，如在「工地會議和報告」中的相關模板，增添了標題為「需高級管理層關注的問題」的部分，新的管理系統程序將於今年第2季末內發布。

調查委員會亦建議政府加強督導者角色，並對監督和控制大型項目進行全面檢討。審計小組指出，政府正致力在下一個財政年度成立鐵路署，統籌未來鐵路項目發展，又解釋因屋宇署及消防處等部門因同時負責執行在私人發展項目中的相關條例，為免有執法不一致的風險，故不建議該些部門職能併入鐵路署。