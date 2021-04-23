工會促政府設立機制　不適合接種疫苗員工以檢測代替

新冠肺炎疫情未退，港府為求「谷針」不擇手段，提出「疫苗氣泡」要求食肆及酒吧員工須接種，有工會認為有關措施十分嚴苛，業界從業員將難以執行，希望政府當局能夠考慮實際情況作相應調整，包括設立申報豁免機制及提供注射疫苗有薪假期等。

議員陸頌雄今(23日)聯同飲食業職工總會和酒店及餐飲從業員協會召開記者會，工會表示，局方公布的措施不切合飲食業的實際運作，食肆的放寬措施容易弄巧反拙，難以釐清員工的權責，構成員工和顧客之間的衝突。

陸頌雄指出，應設立申報豁免機制，即員工經醫生評估後認為不適合疫苗接種，局方應容許可以檢測代替打針，不但可以令食肆能夠符合「疫苗氣泡」的要求，又可避免這類員工被公司要求放無薪假，甚至解僱。

他又希望政府可以豁免未必懂得使用手機的長者，及未納入接種群組的16歲或以下人士，能夠隨已獲疫苗注射的家人進入食肆，同時可考慮將「智方便」應用程式，與「安心出行」整合。他又要求政府向已接種疫苗的員工，提供一日有薪假期，作為接種誘因。