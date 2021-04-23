區諾軒大聲公襲警改判囚9星期　上訴庭指無悔意不宜判社服令

前立法會議員區諾軒於2019年7月7日在油麻地警民衝突現場，先後用「大聲公」推一名警長的長盾及在警司高振邦旁邊高聲說話，他於去年被裁定兩項襲警罪成，被判140小時社會服務令。上訴庭早前駁回區的上訴後，再裁定原審裁判官梁嘉琪在判刑時原則上犯普及判刑過輕，改判區即時監禁9星期。上訴庭今天（23日）頒下判決書，解釋加刑理據，指在區未有展示半點真誠悔意情況，看不到有任何理由判他社會服務令。

上訴庭指，襲警是嚴重罪行，必須判處犯案者具足夠懲罰和阻嚇的刑罰，而區犯案的情節嚴重，加重了其罪責。區在犯案時，用粗鄙、挑釁的言詞和粗言穢語辱罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動起來而有所反應，例如使用過度的武力，這無疑會加劇警民衝突的風險。另外，區犯案時懷有惡意，又在短時間內分別襲擊兩位警務人員，明顯加重他的罪責。

上訴庭續指，當時高警司在處理傳媒，區在毫無挑釁和衝突的情況下向他施襲，甚至高警司再三要求他停止後，仍繼續用揚聲器近距離向高警司大聲叫囂，區的行為根本是毫無道理可言。區的罪責嚴重，即使他有良好的背景，又沒有前科，仍然須按照慣常的判刑原則，判處即時監禁。

上訴庭認為原審裁判官在判量時犯了多個錯誤，既完全沒有觸及要懲罰和阻嚇，又誤以為區有真誠悔意，所以誤判社會服務令。上訴庭指，在本案中看不到任何理由，在區沒有真誠悔意之下仍是合適判處社會服務令。無論如何，即使假設區適合判處社會服務令，但因為他的罪責嚴重，必須判處即時監禁，原審裁判官判處社會服務令仍然是不合適的。