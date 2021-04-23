帶頭叫口號反國歌法　前教授認擾亂秩序還押

一名前大學教授在去年反國歌法示威中帶頭叫口號、做手勢，又站出馬路，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。他今天（23日）在東區法院承認控罪，主任裁判官將案押後至5月7日判刑，期間被告要還押，待法庭索取背景報告。

50歲被告郭偉文，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。控罪指他於2020年5月24日，在銅鑼灣軒尼詩道作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、或侮辱性的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

案情指，被告當日參與一個未經批准的反國歌法遊行，有超過1萬人在軒尼詩道聚集堵路、叫口號、甚至縱火。下午2時許，被告戴著頭盔、護目鏡及口罩，從怡和街行人路走出行車道，高舉「五一」手勢並帶頭高叫「五大訴求」、「光復香港」，後面有人回應「缺一不可」，有警員要求被告不要再煽動群眾，被告拒絕，最終被捕。

被告今天沒有律師代表，他親自求情指自己一直奉公守法、尊重真正的法治，今次犯法是為了爭取公義，想表達對制度的不滿，做自己認為正確的事。被告稱自己博士畢業，算得上受過高等教育，曾在香港的大專院校及內地的大學教授批判思考及科學哲學多年，解釋自己的性格和行為偏向理想主義，故導致今次犯案。惟裁判官表示法庭並非處理政治爭拗的地方，表示被告的政治理念與判刑沒有關係，下令被告還押候判。