3月基本通脹0.2% 外出用膳費用和豬肉價格上升所致

政府統計處今日（23日）公布3月份消費物價指數，綜合消費物價指數按年上升0.5%，較今年2月份的相應變動率（0.3%）為高，較1月份及2月份合計的平均升幅（1.1%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月基本通脹率為0.2%，亦較今年2月份的相應變動率（-0.1%）為高，高於今年1月份及2月份合計的平均變動率（-0.3%），主要是由於外出用膳費用和豬肉價格上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，今年3月份價格錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升21.2%）、食品（不包括外出用膳）（上升3.1%）、外出用膳（上升0.7%）、煙酒（上升0.5%）和雜項服務（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年3月份錄得按年跌幅的類別為交通（下跌2.3%）、耐用物品（下跌1.2%）、雜項物品（下跌0.7%）和住屋（下跌0.5%）。至於衣履方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，由於食品價格升幅加快，3月份基本消費物價轉為按年輕微上升0.2%。不過，私人房屋租金進一步下跌，同時消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

展望將來，由於環球和本地經濟活動尚未從早前的深度衰退全面恢復過來，整體物價壓力在短期內應會維持溫和。政府會繼續密切留意情況。