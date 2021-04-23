的士小巴司機及渡輪員工　下周一起可免費進行病毒檢測

新冠肺炎疫情持續，運輸署今（23日）宣布，將於本月26日(下周一)至下月9日兩星期內，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪免費病毒自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於明日（24日）起，在運輸署專設的網上預約系統預約檢測；渡輪營辦商亦已通知其員工可於本月26日至本月29日指定時間內，帶同有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

運輸署表示，的士及公共小巴司機預約時，需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。完成預約後，系統會顯示確認預約頁面，並會發放手機短訊確認預約日期和時間、檢測中心名稱及預約編號。預約成功的人士，可攜香港身份證正本、有效的士司機證或公共小巴司機證及確認預約短訊，於其預約時段前往揀選的檢測中心。

完成檢測之的士司機會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，的士司機可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。檢測結果若證實無確診，會收到電話短訊通知；若證實染疫，有關個案則會轉交衞生署衞生防護中心跟進。