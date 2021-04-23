逃出理大後訛稱無身份證　男生被控誤導警方

2019年11月大批示威者佔據理工大學校園，其中有2名中學生在自願離開理大校園後，涉嫌向警員訛稱沒有攜帶身份證。警員其後在其中一人的鞋內找到他們的身份證。2人各被控一項提供虛假資料意圖誤導警員罪，其中一人早前已認罪，另一人則不認罪，今天（23日）在九龍城法院受審。

本案被告李佳豪（16歲），被控於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站一輛救護車內，訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。同案另一名被告鄭啟駿（18歲）早前認罪後，被判感化18個月。

控方證人警員黃景華（譯音）今供稱，事發當晚他駐守控罪提及的救護站，負責記錄離開理大的示威者之個人資料。凌晨時分救護員告知警方，理大內有人報稱不適，不久時任立法會議員郭家麒陪同被告及鄭啟駿到救護站。當時他留意到鄭走路一拐一拐。及後他調查兩人，得知被告與鄭在理大內藏匿數天，因不適及頭暈求救，及沒有攜帶身份證。其後被告與鄭由救護車送往廣華醫院，黃則跟車同行。黃發現鄭躺下時將右腳搭著左腳，看似有所隱瞞，便脫去鄭的左鞋檢查，發現內藏一疊以保鮮線包裹的卡片，其中包括被告及鄭的身份證。鄭和被告遂交代，這是為了避免警方得知其身份，以防被拘捕才藏起身份證。

另一名執勤警員陳鈞賢（譯音）則指，雖然鄭和被告一開始沒有提供身份證，但在警方要求下，仍說出姓名、身份證號碼和地址。當身份證被搜出後，鄭和被告表示是聽從他人的教導藏起身份證。陳亦確認身份證上所載的資料，與2人先前說出的個人資料相同。辯方挑戰上述招認的自願性，指案發時被告未成年，正值深夜時分，而且被告沒有家長陪同，故警員查問未成年疑犯的做法不合規例。