易服男闖泳池女更衣室　因無人受驚獲技術性脫罪

男子穿女裝泳衣進入維園泳池女更衣室，但因身形和步姿不似女性，而且「個胸特別誇張，太過大得滯」，結果被男救生員發現和報警。他否認一項遊蕩導致他人擔心罪，案件經審訊後，今(23日)在東區法院被裁定罪名不成立。暫委裁判官袁焌碩指今次事件沒有令任何人擔心自身的利益和安全，因此控方證據無法支持遊蕩控罪。裁判官亦拒絕控方要求被告簽保守行為的申請。

38歲被告謝德偉，被控於2020年6月19日，在維多利亞公園游泳池女更衣室內遊蕩，導致泳池經理王祖妍合理地擔心她的安全和利益。

裁判官解釋相關法律條文，指單純遊蕩並不犯法，但若被告令人合理地擔心自身的安全和利益，便屬犯法。在本案，泳池經理王祖妍作供時表示自己擔心其他泳客的安全，因怕被告可能偷偷安裝了攝錄機、或會對其他泳客的私隱構成威脅，也擔心自己表明身份後被告會逃跑或對她襲擊。除了泳池經理及她的同事外，當日在女更衣室並無其他人留意到被告，而被告在廁格內更換衣物後，便直接向出口離開，表現正常，沒有鬼鬼祟祟，整個過程少於1分鐘，期間也沒有經過任何女泳客身邊。裁判官認為被告進入女更衣室雖有可疑，但控方的證據不足以將被告定罪，故裁定被告技術性脫罪。裁判官強調如果控方能找到一個因為被告遊蕩而受驚的泳客，可能罪名便會成立。

控方在裁決後隨即提申請，要求裁判官根據《刑事訴訟程序條例》第109I條，下令被告簽保守行為。控方指出只要法庭認為被告有可能擾亂社會安寧，就可以頒布命令。辯方對此表示反對，指被告現已明白事件的嚴重性，今次事件不但為自己帶來困擾，更影響家人及工作，被告已接受臨床心理治療及輔導，相信沒有重犯可能。裁判官考慮所有證據及案例，包括心理專家報告等，決定不行使權力，拒絕控方的申請。