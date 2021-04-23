大灣區少人吼　港府補貼利誘　78%港青耍手擰頭

近年港府極力推薦港人到大灣區發展及工作，惟效用不大，港人到大灣區生活及工作意願仍未見增長。香港民意研究所今日(23日)就港人於大灣區生活及工作意見發表研究結果。調查顯示，逾60%港人不願意於大灣區定居；而不願意於大灣區工作的香港人亦佔58%。民研團隊認為港人不願意到大灣區定居工作的主因為政治因素、中港文化差異及生活環境不同，建議政府應做更多詳細研究，提供港人專業中立及科學的數據，以便了解更多到大灣區工作定居的資訊。

是次調查以網上問卷方式，訪問了6,270位12歲或以上香港市民。當中不願意到大灣區定居的港人佔61%，其中78%為12至29歲年輕人，反映年輕人較老年人更不願意到大灣區定居。僅28%非民主派人士願意定居大灣區，香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪認為政治因素為主要問題，事實上兩地政治文化差異較大，如內地難以使用Instagram等社交媒體，導致港人普遍對前往大灣區定居及工作有疑慮。

調查亦指出有58%受訪者不願意再大灣區工作，12到29歲的年齡層中，有71%人不願意到大灣區工作，反映年紀越輕越不願意到大灣區發展。葉表示，近年港府雖大力推動年輕人到大灣區發展，惟只限於港鐵「賣廣告」宣傳、或以大灣區就業補貼等經濟誘因來吸引年輕人，效果不持久，亦不見成效。

問及既然內地亦有許多優秀人才，港人為何還需要到大灣區發展，他認為中央或認為港人對中國人身份認同感不足，認為多到訪內地能增加其身份認同，惟事實上香港中小學及大學均設有許多國情交流團，但效用未見明顯。

他建議政府應盡快對現時於大灣區生活的港人作調查及研究，如有多少港人於大灣區就業、其生活環境、薪金水平等，需要掌握實際數據，方能以科學數據基礎供港人了解到大灣區定居及工作的資訊。