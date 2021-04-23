女律師涉撐警員出警車受審　辯稱身形嬌小不能成事

一名女律師於前年乘的士到旺角，被指沒繳車資便趁的士停車時落車離去。警員上前了解情況期間，女律師涉嫌拒絕停步及出示身份證，更「瞓地」高叫「警察打人」、「強姦」等，被帶上警車後更「起飛腳」把車上一名警員「撐」出車廂，繼而掙扎拒捕嘗試逃走。她否認阻撓在正當執行職務的警務人員及襲警兩罪，案件今（23日）在西九龍法院續審。被告指自己身形嬌小，不可能把身高1.8米的警員「撐」落車，警員不同意其說法。

56歲被告陳綺玲，被控在2019年9月3日，在旺角太子道西與園藝街交界地下，故意阻撓及襲擊警員鄭則安。陳沒有聘用律師，自行抗辯。

鄭則安作供指，當日他與其他警員合力帶被告上警車，安排她坐在後排左邊座位。當時警車車門尚未關上，他站在車門旁，一隻手捉着其中一張椅背的手挽，並向她說：「你冷靜啲啦」。惟被告置若罔聞，大叫「警察打人」等話之餘，又不斷郁動身體，鄭形容她「好似屋企小朋友喺度扭」。

鄭憶述，被告當時斜身挨後坐着，期間突然用伸右腳，用力「撐」向他的肚腩。他猝不及防失平衡跌出車外，肩膊撞向行人路欄杆。在場其他2名警員隨即上前，被告繼續掙扎，惟最終被鎖上手銬制服。鄭事後肚腹紅腫，背及腰有觸痛。被告盤問鄭時指，自己身高約1.5米，而鄭卻高約1.8米，形容雙方體形懸殊，質疑鄭所描述的情節根本不可能發生。鄭不同意此說法。