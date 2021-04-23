海關八鄉破鐵皮場私煙倉　檢4400萬元貨拘7男

海關昨日(22日)傍晚在元朗八鄉一帶進行反私煙巡邏，巡經一間鐵皮場時，關員留意到7名男子正在搬運貨物，形迹可疑，遂上前截查及視察該間鐵皮場，結果在場內其中一個貨櫃、地下及倉庫內發現共約1,600萬支、市值估達4,400萬港元的懷疑未完稅香煙，應課稅值約3,000萬港元，隨即拘捕7人(23至45歲)，相信行動已成功搗破一個懷疑私煙儲存倉。

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳寶田表示，從復活節長假期至今的2周內，海關已偵破3宗私煙案，共檢3,300萬支懷疑私煙，相信連番掃蕩令不法分子「損失慘重」，因為急於補貨不惜鋌而走險。涉事鐵皮場位置偏僻，盛放私煙的紙箱利用綠色膠袋包裹，外層再封上黑色膠布並放置於卡板上，懷疑是藉此偽裝為一般貨物，方便在區內運送及逃避執法人員偵查。被捕人士包括懷疑私煙集團的骨幹成員，案件仍在調查中，正追查私煙來源及流向，不排除有更多人被捕。

陳寶田補充，海關今年至今共檢獲約1.5億支懷疑私煙，以數量計已達去年全年私煙檢獲量約7成半，海關會繼續以全方位的執法策略，從不同層面打擊私煙活動，包括跨境走私、儲存分銷及販賣。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。