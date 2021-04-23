政府擬下月放寬院舍探訪安排　無打疫苗持檢測報告亦可探訪

政府早前公布正研究允許安老院舍和殘疾人士院舍親友接種兩劑疫苗後，可進入院舍探訪。消息指，相關安排將於下月實施，料將採用兩個方案，包括已接種兩劑疫苗的親友進行快速測試後，或未有接種疫苗的人士如持有72小時內的無染疫檢測報告便可探訪。

院舍禁止探訪的安排已維持逾一年，政府擬放寬相關安排，據了解，政府希望可在疫情受控後允許親友到院舍有限度探訪，料會在下月推行並採取兩種安排，包括接種兩劑疫苗後14日並進行快速測試，或未有接種疫苗但持有72小時內的核酸檢測報告，均可到院舍內探訪。消息指，政府未有規定探訪時間或詳細，希望可留有彈性，實際安排將由院舍自行決定，料稍後將向業界發信及公布詳情。

香港安老服務協會主席陳志育同意放寬院舍探訪，他指禁止探訪的安排對家人及院友均影響很大，過往一年長者無法看到親人亦感到非常不習慣，他們大多盼望可與家人保持聯繫，如院友在禁止探訪期間離世，亦會對家人造成難以言喻的遺憾，冀業界可盡量安排，允許親人探訪。