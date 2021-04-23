民族陣綫成員重囚12年　議員指判刑具阻嚇力

香港民族陣綫成員盧溢燊在工廈單位內，被搜出約1公斤可製作爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）的原材料，今日(23日)因存有炸藥意圖損害生命或財產罪被判入獄12年。有議員指被告是希望製作具殺傷力的炸藥從事本土恐怖活動，認為有關判刑合理、具阻嚇力，相信可令黑暴分子不敢再有恃無恐。亦有議員促請律政司及司法機構加快處理黑暴案件的進度。

立法會保安事務委員會主席陳克勤提及，被告持有的爆炸品原材料是恐怖分子在恐襲中常用的，殺傷力非常強。在香港如此密集的地方，若成功引爆炸藥將造成嚴重的人命及財產傷亡，後果不堪設想。他又指現時網上充斥很多教導製作彈藥的資訊，亦很容易購買到所需的原材料，認為有必要重判達致以儆效尤的目的。他相信是次判刑具阻嚇力，令黑暴分子不敢再有恃無恐，抱有「玩玩吓」、覺得即使被捕亦只會被從輕發落的心態。

另一議員葛珮帆指出在反對修訂《逃犯條例》風波中，可見黑暴思想萌芽，相信被告儲存大量危險品，正正是想用以從事本土恐怖活動。她認為黑暴分子仍然潛伏於社會，大眾不可掉以輕心，相信是次判刑具阻嚇力，有助打撃黑暴分子的勢力。此外，有逾萬人在反修例風波中被捕，但至今仍有逾7,000宗多宗案件未完成檢控。葛促請律政司及司法機構加快程序，否則愈遲進行審訊則愈難彰顯公義，令保釋人士有機會繼續威脅本港安全，甚至有人會潛逃「走佬」。

翻查資料，自2019年爆發反對修訂《逃犯條例》衝突以來，多宗涉及反修例的嚴重刑事案件判刑僅4至6年。其中，涉前年8月13日機場襲擊案的何家樂，被裁定暴動、襲擊致造成身體傷害，以及在公眾地方管有攻擊性武器罪三罪罪成，部分刑期同期執行下，獲判囚5年半，是暫時被判刑期最長的反修例示威者。至於反修例事件中首名承認暴動罪、涉前年6月12日包圍立法會案的冼嘉豪，法庭裁決時以監禁6年為量刑起點，在認罪下獲扣減3分之1刑期，最終需入獄4年。