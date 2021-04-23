飲食業界指疫苗氣泡下　不適合打針員工可以兩周一檢代替

疫苗氣泡下，食肆可營業至晚上12時及最多6人一枱。

政府早前提出以「疫苗氣泡」作食肆逐步放寬防疫措施為基礎，當中包括食客需強制使用「安心出行」應用程式及食肆員工需接種疫苗等，惟飲食業立法會議員張宇人指執行上有難度，今日（23日）連同飲食業界與食物及衞生局召開會議，討論相關政策的可行性及細節。

張宇人稱，如食肆員工因健康理由不接種疫苗，需作申報及維持2周1檢，並且不能使用過往「樽仔」做法，只可到社區檢測中心進行檢測，申報方面亦毋須醫生證明。

至於食客使用「安心出行」方面，如15歲以下人士有成人一同到食肆，15歲以下者則不用使用安心出行及登記資料，只需由成人登記，而65歲以上如無安心出行則可維持登記資料。若能滿足以上條件，食肆可營業至夜晚12點，每枱放寬至6人上限。

如食客拒絕使用安心出行，食肆可分作兩區域，招待「寫紙仔」食客的區域只可經營至10時及最多4人一枱，而使用「安心出行」食客的區域則可經營至12時及上限6人一枱。

宴會安排方面，如全部客人已接種疫苗，可由現時20人上限放寬至100人，未有打針的食客需攜1至2日前的無染疫證明，方可參加宴會。