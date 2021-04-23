李卓人擬就818案提上訴　法律界斥知法犯法　不排除法庭加刑

前年8.18及8.31未經批准集結案在本月16日判刑，官司纏身的壹傳媒黎智英、李柱銘及何俊仁早前分別入稟上訴庭提出上訴，黎智英更同時就上述兩案提出減刑申請。而合共被判囚14個月的支聯會主席李卓人昨日(22日)在社交平台發表獄中書信，稱刑期相當高，會就8.18案件的判罪和刑期上訴。有議員指李身為前議員卻知法犯法，犯下的罪行更鐵證如山，倘若上訴刑期不排除法庭會加刑。

李卓人的Facebook專頁中指出，他正在被單獨囚禁，對是次的囚禁作為意志的考驗和磨練，在未來牢獄生涯，相信一定能適應和堅定地生活下去。他又稱對於8.18案會就判罪和刑期上訴，指案件使人民行使憲法保障的集會遊行權利形同虛設。

身兼執業律師的議員周浩鼎稱，李卓人作為政治人物及前議員應當明白守法的重要性，入獄時因為他犯下滔天罪行，反問「點會唔知犯下嘅罪行嚴重呢？」他續稱，李犯下的罪行鐵證如山，法庭依法辦事並判囚14個月具備阻嚇性，反而李嘗試最後掙扎「想甩身」，做法如同「死唔斷氣」。對於李曾在入獄前呼籲市民參與6.4集會，周指李已入獄仍有意煽動黑暴抗爭，批評相當過分促全城譴責。

本身是大律師的議員容海恩指李卓人明知故犯，當時並非天真地跟從遊行隊伍，反而是作為有組織的牽頭分子，同時李作為出名的政治人物，言行容易影響他人參與，實際上有煽動之嫌。容稱8.18案件中每個政治人物身份特殊，相信法庭已小心謹慎處理，並考慮所有因素才判案，雖則每個人都有上訴權利，但倘若就刑期上訴，不排除法庭加長李的刑期。她又稱不少市民認為李的刑期過輕，而李曾稱支聯會仍會繼續申請舉辦6.4晚會，證明他冥頑不靈，同時強調禁聚令仍生效，呼籲市民切勿參與未經批准的集結。

事實上，李卓人在8.18案中否認組織未經批准集結、和明知而參與未經批准集結2罪，結果李卓人被判囚12個月；至於8.31未經批准集結案李卓人入獄6個月，但在本案的刑期其中有2個月與8.18案的刑期分期執行，最後合共判處14個月監禁。此外，李在入獄前曾接受訪問，表示要首次缺席今年的六四晚會，支聯會仍會繼續申請舉辦，曾被批死不悔改、容易令市民誤墮法網。