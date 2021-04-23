議員質疑法律援助屢被濫用　處理芝麻綠豆的案件

法律援助署計劃更新已運作17年的「個案管理及個案會計系統」和「知識支援系統」，以提升服務效率。多名議員批評法援向來有被濫用的情況，包括縱容「長洲覆核王」郭卓堅及前年8月11日在尖沙咀警署外發生衝突期間右眼重傷的女子，協助他們以芝麻綠豆的理據進行司法程序，甚至聘用資深大律師。

立法會財務委員會今日(23日)通過為法律援助署開立7,907萬港元的新承擔額，用以更新系統。身兼執業律師的議員周浩鼎引述「爆眼少女」在案件被法官批評得體無完膚，包括質疑代表的資深大律師夏博義涉嫌「打茅波」，對警方不懷好意。周指申請人欠缺理據仍獲批法援，最終打輸官司照樣要以公帑付訟費，令很多市民「搲晒頭」。議員葛珮帆表明不同意為法律援助署開立新承擔額更新系統，她認為法援申請人可自行選擇律師是嚴重的漏洞，例如有律師可鼓勵申請人打官司，之後則要求當時人指明要他代表。亦有申請人不理會案件性質而挑選資深大律師作代表，但費用「幾廿萬起跳」，最終則由納稅人的血汗錢「埋單」，批評「掠香港人錢點講得通」。法援署署長鄺寶昌解釋，民事訴訟的申請人有權挑選律師，但署方或基於該律師並非屬於該專業範圍，或已接獲很多案件等，而拒絕申請人挑選該律師。此外，署長表示曾發現有律師在庭上的表現欠佳，將有關人士在名單上剔除，以後不可以再接法援案件。

本身是執業律師的議員何君堯批評「612人道支援基金」在2019年至今已收集逾2億港元款項，向反對《逃犯條例》修訂風波案件中的被捕人士提供資金聘請律師，惟大量人士同時獲得法援。他認為當涉及國家安全案件及大規模犯罪時，署方不應批准有關的法援申請。署長解釋指，申請人通過經濟審查及案情審查後則可獲批法援，而有關基金不牽涉公帑，並無與他們進行協調工作，形容「係佢哋嘅嘢」。何則指自己在1年內未有接獲多於5宗法援案件，而作為執業大律師的議員容海恩更指自己從未獲分配法援案件，希望更新系統後可將個案平均分配予不同律師。

至於議員黃定光就對署方的工作非常不滿，因法援多次被人濫用，例如「長洲覆核王」郭卓堅利用法援多次入稟申請司法覆核，黃定光自身更是「受害者」，因郭曾於2016年要求法庭頒令宣布黃定光在內的3位議員就職宣誓無效。署方強調一直積極地進行審查，約有5%的申請不獲批，包括過去3年均拒絕再向郭卓堅批出法援。黃定光仍然感到不滿，直指「講就講得漂亮、嚴謹，但講係冇用」，批評政府對「撞棍」是多多益善，被人當作提款機，指會繼續監察署方的工作。