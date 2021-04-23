「正義姐」踩場掀打鬥　2涉事者一脫罪一罰款

去年2月21日，銅鑼灣時代廣場外有不同政見人士打鬥，被網民稱為「正義姐」的教師藍雪寶等人，手持五星旗到場並與在場人士爆發衝突，事後有4人分別被控傷人及在公眾地方非法打鬥，2人早前已認罪，獲判160小時社會服務令。餘下2人經審訊後，裁判官於今天（23日）在東區法院作裁決，一名聽障青年被裁定傷人罪名不成立，「香江情·中國心」創辦人則因被朋友「正義姐」認出，非法打鬥罪成，判罰款3000港元。

今日處埋的2名被告分別是23歲學生蔡俊軒及45歲商人宋晞綸。蔡被控於2020年2月21日，在時代廣場非法及惡意傷害女子藍雪寶。宋則被控於同日同地與黃卓熙參與非法打鬥。

裁判官鄧少雄主要依賴呈堂片段作裁決。片中見到向藍雪寶施襲的男子在施襲前曾經取出電話，並將電話放在耳邊，不過首被告蔡俊軒有聽力問題，連法庭提供的助聽器也無法協助他，法庭懷疑他在案發當日如何使用手機。而警方在搜查蔡家中時候並無找到任何相關物品，包括片中施襲男子所穿的衣物及鞋。加上目擊證人的供詞有問題，認人方面的證供薄弱，故判蔡無罪。

至於次被告宋晞綸的部分，辯方律師爭議片中首先動手的灰衣女子並非宋，但根據藍雪寶的證供，宋的確是該灰衣女子，辯方律師盤問時也沒有質疑藍在這方面的證供。片段見到宋首先推向黑衣人，是打鬥人群首次身體接觸，可見她動手並非出於自衞，而是次推撞亦引起了打鬥，故判宋在公眾地方非法打鬥罪名成立。辯方律師求情指，被告與丈夫離異，育有兩名兒子，其中一名現居加拿大。被告成立「香江情·中國心」慈善機構，幫助弱勢社群，法庭最終判她罰款3000港元。