已故賊王葉繼歡藏2公斤炸藥囚18年　專家指坊間易購得製炸藥原材料　

高院法官今日就「香港民族陣綫」成員盧溢燊藏有炸藥的案件判刑時，引用已故「賊王」葉繼歡管有2公斤TNT炸藥的案件，指盧犯案性質比葉繼歡案更嚴重，葉於1996年5月與兩名同黨攜同大批槍械與2公斤炸藥TNT偷渡回港準備犯案，於西環登岸時，遇上警員截查，期間雙方展開槍擊，葉中彈致下半身癱瘓，他被判入獄18年，於2017年因病離世。

至於警方在盧溢燊租用荃灣工廈單位檢獲、可製成炸藥TATP的原材料，TATP的化學名稱為「三過氧化三丙酮」，為白色晶體，不溶於水，這種炸藥極為敏感，只需極少能量便能引爆，以往曾用於恐怖襲擊，包括2005年7月的倫敦連環恐襲，當時至少56人死亡；5年前有激進港獨分子，被發現在西貢蠔涌製造炸彈，警方亦曾檢獲TATP，案中3人被判入獄。

專家指，TATP本身並非容易購得，但可經市面化工店購買的化學品即原材料再提煉，製作過程不難，但由於TATP表現並不穩定，容易引起爆炸。至於爆炸威力，則要視乎四周環境，若在空曠地方，如公園，威力相對減弱，相反在密閉空間，爆炸威力則會加大，因為爆炸產生大量氣體，膨脹後令空間「裝唔住」，可以「炸冧幅牆 」。