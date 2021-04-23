43歲男心臟驟停 66歲婦不省人事 2人猝逝前曾打復必泰

再有兩人接種新冠疫苗後死亡，衞生署指截至今日(23日)下午4時的過去24小時，接獲醫管局呈報一宗死亡個案，涉及一名43歲男子，本身患有高血脂症及肥胖。他於4月22日在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命迹象，搶救無效在同日晚上離世。根據資料，他曾於4月18日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑由內地及德國研發的復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

此外，衞生署接獲一宗死因裁判官個案，涉及一名66歲女子。她於4月22日早上被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體已移送公眾殮房。根據資料，該女子曾於4月12日於西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。

衞生署指，接獲呈報後已聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

截至現時，本港共有21人接種新冠疫苗後死亡，其中4人曾接種「復必泰」，另有17人曾打由內地研發的「科興」疫苗。