港台節目《The Pulse》風波未了　消息指通訊局正調查相關投訴

香港電台（港台）節目問題多多，節目《The Pulse》在去年3月訪問世界衞生組織代表時，詢問會否讓台灣加入世衞，遭商務及經濟發展局局長邱騰華批評違反「一個中國」原則。消息指，通訊事務管理局正調查事件，並已去信港台列明有關該集的投訴，信中直接更引述邱兩度質疑節目表達方式違反「一個中國」原則及《港台約章》，要求港台回應。

有傳媒取得通訊局給港台的信件，指就該集節目接獲的投訴包括呈現方式偏頗、世衞拒絕台灣參與並非事實，以及引起觀眾對中國和世衞的反感等。據悉，信中亦特別提及邱騰華兩度回應該集節目爭議，質疑節目表達方式違反「一個中國」原則及《港台約章》。此外，信中提述的其他投訴亦有針對該集節目主持唐若韞（Yvonne Tong），質疑她「偏頗、不當、不專業及煽動顛覆」。

《The Pulse》在去年3月以視像訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），擔任主持的唐若韞當時追問世衞如何評價台灣抗疫的表現、會否重新考慮台灣的會員資格，事後引發爭議。邱騰華事後兩度質疑節目有問題，時任廣播處長梁家榮則指已檢討節目製作機制，而唐若韞據報已在本月中離職。