警冚土瓜灣兩工廈賭檔　拘25男女包括假難民

九龍城警區反三合會行動組根據線報及經深入調查，昨日(23日)晚上約8時進行代號「逸影」的反賭博行動，突擊搜查銀漢街41號鳳如工業大廈一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，一名姓陳(35歲)男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。現場其餘6男4女本地人士、以及一名菲籍女子及一名菲籍男假難民(30至63歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方於賭檔內檢獲2部釣魚機、4部射擊機及約1,320港元現金，所有被捕男女現正被扣留調查。

本月4日，西九龍總區刑事部展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查同一幢工廈一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕9人，檢獲3部釣魚機、約8,000元現金及2部大型遊戲機。

另外，九龍城警區特別職務隊同日晚上約7時，突擊搜查紅磡旭日街15號一工廈單位，搗破一個懷疑非法賭檔。拘捕一名最姓孫(47歲)歲女子，她涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。另外4名男子及7名女子(38至68歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書。

行動中，檢獲一張麻雀枱、兩副麻雀、一副啤牌及約6000港元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。