O記搗深水埗黑幫釣魚機賭檔　拘12男女包括南亞裔

警方有組織罪案及三合會調查科(O記)根據線報及深入調查後，今日(24日)凌晨突擊搜查深水埗長沙灣道134號一單位，搗破一個釣魚機賭檔，拘捕9男3女，部分為南亞裔人士；其中一名男子為賭檔負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；其餘8男3女，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反「禁聚令」，探員向他們發出定額罰款通知書。

行動中檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機，以及約3萬多元賭款，現場亦發現一個紙牌，上面寫有「各位賓客，如不打機請勿在場內逗留，如因禁聚令罰款，本公司恕不負責，謝謝合作。」警方表示，涉案賭檔首次被搗破，相信由黑幫操控，面積約700呎，裝有隔音棉。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。