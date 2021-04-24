警掃蕩東九工廈派對房間樓上吧 拘兩負責人票控25客

警方東九龍總區刑事部，根據線報及經深入調查後，今日(24日)凌晨時分聯同機動部隊展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查九龍灣宏開道17號一個工廈單位，搗破一間違規經營的派對房間，38歲的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；單位內共7男4女(24至40歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕男子已被扣留調查。

另外，觀塘警區雜項調查隊昨日(23日)晚上11時許，突擊搜查觀塘區內的派對房間及樓上酒吧，發現兩間分別位於鴻圖道45號及觀塘道472號的派對房間，正在違規營業。

行動中，姓霍(24歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另外，兩個單位內的7男7女(20至30歲)，則違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。