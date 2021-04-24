海怡半島第10座怡麗閣　950居民強檢徒勞無功

政府昨日(23日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時30分起限制在鴨脷洲指明「受限區域」（即鴨脷洲海怡路10號海怡半島第10座（怡麗閣））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日(24日)上午約7時30分完成強制檢測行動，鴨脷洲指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

應屆文憑試考生如須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」内訂明人員提出要求，訂明人員在核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」。如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。

截至今日凌晨2時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約330戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在2021年4月21日至23日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。