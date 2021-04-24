孔繁毅料染疫菲傭帶南非變種病毒　或在酒店隔離時感染

1名上月回港及曾住西營盤華美達酒店接受21日隔離的菲傭，在社區游走6日後再做檢測，證實初步確診，且被揭帶有N501Y變種病毒株。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早(24日)在電台節目表示，該名菲傭相信帶有南非變種病毒，估計她有機會是在酒店接受檢疫期間染疫，或與早前2宗變種病毒個案屬同一感染源頭，現時最重要是向患者索取臨床資料，包括了解她的發病時間，以及有無病徵等，才能較容易找到源頭。

對於政府擬放寬院舍探訪安排，孔認為院舍員工接種新冠疫苗，較院友接種更重要，因員工要照顧不同長者，萬一染疫風險會相對大，有機會傳染給院友，並產生大型爆發，因此員工之間需要建立群體免疫，定期檢測頻密程度及家屬探訪安排等，才可以考慮放寬。

他又強調，接種疫苗是最有效預防感染變種病毒方法，切斷外來傳播鏈，令輸入個案無法在社區植根。他指出，由內地及德國研發的復必泰疫苗，對變種病毒的中和抗體水平相當高，能有效應對南非變種病毒，相信亦會對印度變種病毒有效，但仍有待進行更多測試，才知道具體保護率。