檢疫酒店爆變種病毒　工程師倡走廊添空氣清新機

西營盤華美達酒店懷疑出現空氣傳播，1名菲律賓女傭被驗出感染「N501Y」變種新冠病毒，有專家到場視察後指，病毒不排除是鄰房確診的一家三口印度家庭擴散。工程師學會會長源栢樑今早(24日)在電台節目表示，酒店房間一般有正壓設計，防止氣味及濕氣進入房間，但他相信檢疫酒店做過工夫，令抽風量高於送風量，變成輕微負壓，若有人開門時同時打開窗，房間內的空氣就有機會吹入走廊，再抽入附近房間，建議酒店在走廊加裝加空氣清新機，增加換氣量。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文指出，變種病毒可在空氣停留數小時，建議正檢疫的市民在開門前應關上窗戶，避免空氣出現流動，酒店亦應下調入住率，以降低潛在的病毒量，有助集中在已入住的地方抽風，減低傳播風險。他認為需要正視有變種病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控疫措施，包括強制檢測及檢疫措施，以堵截源頭。

對於衞生防護中心轄下2個科學委員會，探討縮短已完成接種新冠疫苗之密切接觸者的檢疫期，潘表示，部分人在接種疫苗後的免疫反應未必很好，故即使已打2針人士，都未必可以完全預防到變種病毒，因此即使容許縮短檢疫期，仍要有跟進措施。