貓頭鷹BB再現慈雲山　吸引逾百龍友到場

慈雲山一個公園，近日有貓頭鷹在樹洞上築巢繁殖。今晨（24日）9時許，逾百攝影愛好者「龍友」到公園守候拍攝，「龍友」出動相機、長鏡頭及腳架捕捉貓頭鷹的一舉一動。各人大讚，貓頭鷹BB眼仔睩睩好精靈，十分可愛。

據了解，上址不是首次有貓頭鷹繁殖，過往多年均有貓頭鷹來到公園繁殖，惟去年沒有發現貓頭鷹蹤影。有「龍友」表示，今年貓頭鷹誕下6隻BB，BB開始長大，會爬出巢外，好奇地東張西望，傻氣十足，而成鳥在附近守護子女。公園保安員用鐵欄封鎖大樹的周邊，以免貓頭鷹被滋擾。公園張貼告示，提醒市民保時社交距離。

在上址樹洞繁殖的貓頭鷹是領角鴞，為本港常見和廣乏分布的野生鳥。領角鴞屬中等體形的貓頭鷹，每年3月至6月牠們都會利用樹洞、其他動物的舊巢或建築物的角落繁殖，以昆蟲、蜥蜴、其他細小的雀鳥及齧齒動物等為食物。

貓頭鷹為夜行性動物，擁有銳利的視力、由於牠們的視覺很敏感，因此若使用強光(如閃光燈、電筒、射燈)照射牠們，有可能會對牠們造成負面影響。

根據《野生動物保護條例》，香港的野生雀鳥（包括貓頭鷹）均受保護，任何人干擾野生雀鳥、鳥巢及鳥蛋，均屬違法行為。 一經定罪最高可被判罰款10萬港元及監禁1年。