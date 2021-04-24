童軍前高層大排筵席疑犯禁聚令　總監辭職稱「恥與為伍」

香港童軍總會1名前高層被指本月在尖沙咀香港童軍中心內的酒樓筵開34席，招待逾百人，漠視政府防疫規定，據報1名總監不滿童軍總會就事件的反應，認為總會的政策制定者未能持守童軍的規律，憤而辭職，並在社交平台中表示「恥與為伍」。

在去年獲委任為童軍總會領袖訓練學院助理總部總監(教育)的黃偉俊，早前在社交網站發文，並上傳已撕任的委任狀，他表示童軍的規律之第一點為誠信，並透露在事件曝光後不少團內的成員感到失望，提到不少領袖在疫情下花額外精力去準備一個網上訓練班、集會，與童軍成員一同為社會出力減少不必要活動，感嘆「原來鬆綁是非常容易」。

黃又提到，自己身為總監會參與不同政策制定，而當所屬機構的方向出現偏差，除需負上共同責任外，亦應該盡力建言，但無奈「人微言輕」，或會因為「膊頭顏色」、「間線」、人脈等因素而沒有受到政策制定團隊考慮，甚至稱「他們的焦點，或許仍放在捉鬼、鬧後生、怪責傳媒上」。

黃偉俊最後稱，為了以身教讓學員明白正確的價值觀，自己會辭去總監一職，表達對總會政策制定者，盡力悍衞童軍誓詞及規律。