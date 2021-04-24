團體斥職工盟播放黑暴電影　促執法機構徹查到底

有網民組織今早(24日)到警察總部請願，聲討職工盟秘密播放黑暴電影。（徐家浩攝）

網民組織「不平則鳴」數位成員今早(24日)到警察總部請願，指職工盟日前秘密播放黑暴電影，有干犯《港區國安法》之嫌。他們要求警方關注事件，又促請國安處依法辦事，徹查到底。

請願人士在警察總部門外拉起橫額，高呼「美化黑暴播獨，煽動顛覆國家」及「勾結外部勢力，危害國家安全」的口號。該組織副召集人陳女士指，已被電影、報刊及物品管理處（電檢處）評為三級的紀錄片《理大圍城》，是美化暴徒破壞理大校園及紅隧罪行的電影，儘管遭到各界聲討，但職工盟竟在旗下的培訓中心秘密播放該片，以及《中大保衞戰》和《佔領立法會》。觀眾當中不乏未滿18歲的學生，事件反映反中亂港分子並未死心，藉放映電影來荼毒年輕人。

陳女士又引述報章消息稱，《理大圍城》製作團隊的聯絡人謝以萱，其上司林木材與蔡英文政府存在千絲萬縷的關係，可見《港區國安法》實施後，反中亂港分子依然未死心，繼續用不同渠道與台獨分子勾結。

請願人士認爲，《港區國安法》當中訂明，各種支持煽動或宣揚恐怖主義及嚴重暴力行為即屬違法。他們隨後向警方代表遞交請願信，促請執法機構就職工盟播放黑暴電影，以及涉嫌勾結外部勢力，盡快進行刑事調查，又指務必要震懾亂港分子，維護國家安全和香港社會秩序。