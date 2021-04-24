梁卓偉籲以通關誘因谷打針　倡接種者僅需7天家居檢疫

本港新冠疫苗接種率低，香港大學醫學院院長梁卓偉引述過去調查稱，調整檢疫安排是接種疫苗的重要誘因，提出在入境口岸加設血液抗體檢測，讓接種通過各類檢測後，結果均呈非確診的人士，試行將檢疫期減至7日，並由酒店改為家居檢疫，期間配合2次上門取樣檢測，順利的話未來可考慮進一步減至接種者零檢疫入境，但此安排未必適用於流行變種病毒株地區的抵港者。

梁卓偉表示，港大在過去的隨機抽樣調查發現，可驅使港人打疫苗的首要誘因是調整檢疫安排，疫苗為本的免檢疫能提供接種誘因，故提議在入境口岸加設血液抗體檢測，當打兩針後夠14日、病毒檢測呈非確診及含有抗體人士，可試行將檢疫期減至7天，符合上述3項條件的旅客已符合非常高的安全標準。

他建議，該7日檢疫可由酒店改為家居檢疫，如有需要可為他們提供檢疫手帶加強監察，在檢疫第3天和第6天派員上門取樣驗病毒，兩次呈非確診的話可解除檢疫令。若推行新安排一時間後沒有新增確診，可考慮進一步放寬至零檢疫。然而，縮減檢疫安排並非適用所有地區，在流行變種病毒地區的抵港者應維持原有檢疫期。

若實施上述安排，政府當局要做很多工夫，例如在機場要安排有經驗的抽血員為旅客抽血、派員上門取樣亦較集中在酒店檢疫時更難，但這是可克服的，冀政府認真考慮。