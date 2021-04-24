屯門環保園紙漿廠爛尾再招標　料3年內營運

港府計劃於屯門環保園近2公頃用地興建廢紙回收再造廠，原定2023年投產，但最後「爛尾」。環境保護署正就該紙漿廠再進行招標，面積則縮減至1.4公頃，租期20年，以用作廢紙回收再造工業，每年處理不少於30萬公噸本地廢紙，3年內營運，基本投資額達5億港元。

有關標書於本周一（19日）公開招標，標書中列明，將出租屯門環保園舊紙廠的其中3幅地段，用作廢紙回收再造工業，總面積約1.4公頃，投標者須承諾每年處理不少於30萬公噸本地廢紙，包括紙皮、報紙及辦公室用紙及紙包飲品盒，投資額不少於5億港元，以確保3年內建成廠房並營運。

內地早在3年前開始收緊廢紙入口政策，為免再出現廢紙圍城的困境，環保署於2018年底批出屯門環保園用地，興建廢紙回收再造廠，但中標公司卻因土地障礙物糾紛而遲遲未動工，政府於是另起爐灶，提出設立紙漿生產設施。中標公司上月入稟高院，要求法庭頒令租約仍生效，政府須繼續履行租約條款。

或因此案件已進入司法程序，故標書中亦列明，若政府在租期展開後12個月仍未能把土地交予中標者，對方有權終止合約，並獲無償退還按金等款項，相關標書將於今年7月9日截標。

環保署回覆指，為使本地廢紙有更多元化的回收出路，亦因應香港土地資源有限的情況，本港需以更具營運及成本效益的方式將廢紙轉廢為材，指相比傳統造紙工序，最新的廢紙回收製漿技術更切合本港情況，例如設施可更具用地效益、營運可更節省能源和成本，更有效地轉廢為材，再加上紙漿是半製成品，其貿易一般不受限制。

環保署現正招標在屯門環保園供興建現代化紙漿生產設施，預計於今年稍後時間完成招標程序並公布結果。政府發展環保園的一貫政策，是以可負擔的租金為回收業界提供長期用地。而投標者建議的每月租金只是招標評分機制眾多考慮因素之一。政府亦會探討推動發展更多先進廢紙處理設施，長遠目標是具備處理本地可回收廢紙的能力。