堅持每日製作小手工　小學生200份愛為患癌母打氣

育有一子一女的Anda於2014年確診乳癌，進行切除手術後，2016年癌症復發，癌細胞轉移到肝臟。身體面臨巨變，她心情被受打擊可想言之，更甚者，她更要面對家中只有數歲大的子女，「醫生話畀我聽嗰下我都接受唔到」，Anda憂心指如何可以將自己接受不了的事告訴子女。

Anda的子女中，女兒更是「癡身」，會是想時時刻刻「癡」在媽媽身旁，這令本身要接受治療而身心俱疲的Anda更是矛盾，「每當自己一個人靜落嚟嗰陣，就會諗起自己嘅病情，跟住就會喊，經常都會覺得自己唔喺度，腦海經常都有呢啲畫面，但喺仔女面前要扮無事」，因為Anda認為子女年紀尚小，覺得不宜將自己病情告訴他們，因此在他們面前隻字不提自己患病。

可是小朋友的觀察力超乎想像，那時是Anda病發的時候，女兒也似乎察覺了媽媽有異樣，「有時同朋友去生日會，係件好開心嘅事，佢都話佢好想去，但佢去完之後就會話，『點解會用咗呢啲時間去同朋友玩呢』，佢話如果可以嘅話，『我會想多啲時間陪你』，我唔知點解小朋友會唔想去玩，喺呢個年紀用嚟陪媽媽，我就開始觀察佢，覺得佢有啲奇怪。」

Anda說女兒有時間中會問我些有關生死的問題，「譬如『媽媽你話人死咗會上天堂，你上咗天堂，仲可唔可以同我傾偈呀？又或者你可唔可以帶埋我去天堂呀？』我話人死咗先去天堂，我都唔知幾時會上天堂，如果我上咗天堂，你仲會有爸爸、有細佬、有其他親人，你都要好好生活，她就同我講，『唔啦，你死咗我自己喺度都無意思，我想同你一齊去天堂。』」

女兒的反應令Anda覺得太誇張，「佢（女兒）夜晚會喊，話會發夢，其實我陪咗佢好多晚，我都嘗試用自己嘅方法疏導她嘅情緒，睇吓佢咩事，發覺佢唔會話我知係咩事，淨係識得喊。」

Anda坦言那時不懂處理女兒的情緒，「每一晚你見到自己個女為自己身體狀況喺度喊，其實好很難受，嗰一刻其實我都好想喊，但我要好積極，我唔想畀負面情緒佢」，因此Anda成為一個嚴厲的母親，有時會責罵女兒，其實只時希望對方可以在自己在生時學會獨立，但女兒只是小學生，「依家諗返起佢都好無辜。」

Anda之前都參加過香港癌症基金會的活動，覺得他們幫到患癌的家庭，就向基金會下協助兒童的彩虹會求助，及後女兒獲安排藝術治療課程，Anda同時也獲輔導。

註冊藝術治療師海琳解釋指，藝術治療是心理治療的一種，它的獨特性在藝術創作方面，因為小朋友未懂說話時，已經可以塗畫，所以他們未表達到事情時可以繪畫輔助，加上治療師會邀請小朋友表達創作內容，孩子表達自己的能力因而加強。

海琳續指，治療過程與父母的溝通和相處很重要，因為他們處理到小朋友所表達的焦慮等情緒時，也可幫助小朋友與家長溝通，從而在家庭的層面上也可以處理問題。

Anda指女兒很喜歡畫畫，卻沒想過藝術治療可以幫到女兒，「原來真係投其所好，因為佢係有啲慢熱，未必容易同人傾到自己內心世界。」Anda透過藝術治療師，得悉女兒原來知道自己有很嚴重的病，雖然她不知道是甚麼，但知道是有機會會死亡的病。

Anda坦言那一刻自己才開始醒，因為她以為女兒一直都不知道患病，在她知道同時，自己又沒解釋清楚，令女兒覺得自己很快會離世，但其實情況未到如此惡劣，所以令她內心積壓了很多恐懼。

Anda接受輔導員建議跟女兒坦白病情，「其實佢哋可能只係小學五年班，已經察覺到身邊很多嘢轉變緊。」女兒清楚母親病情後，情緒有所好轉，令Anda如釋重負，「我覺得好開心，佢會好關心我嘅病情，但又唔會好似以前咁負面，而係積極咁看待。」

更令Anda窩心的是，女兒在接受藝術治療起，就已經會每晚製作小手工為自己打氣，現在更變成她的一個習慣，至今仍在繼續，Anda估計女兒為自己製作了約200份作品，「其實佢都幾犀利，可以一直維持咁做。」

Anda現時定期服藥控制病情，她的願望當然是身體健康，但也把女兒記在心上，「媽咪梗係最最希望見到個女大學畢業，之後結婚生仔，但如果喺呢刻，我見到佢她大學畢業已經好開心。」

香港癌症基金會屬下的彩虹會旨在協助5至17歲因家人患癌而受影響的兒童及青少年。彩虹會的臨床心理學家、藝術治療師和社工等專業團隊，可擔當患癌人士和孩子的溝通橋樑，紓緩孩子的憂慮。