逾6900名跨境貨車司機接種疫苗　陳帆料本月底可打完兩劑

本港跨境貨車司機由昨日(23日)起，如完成接種2劑疫苗滿14天後入境深圳及珠海，便可由「1日1檢」改為「3日1檢」。運輸及房屋局局長陳帆今(24日)發表網誌，指截至前日(22日)已有約6,900名的跨境貨車司機接種首劑疫苗；當中近90%更已接種第二劑，他預計絕大部分跨境貨車司機會在本月底前完成疫苗接種，隨着整體疫苗接種率上升，期望檢測措施日後有望放寬。

除了跨境貨車業界，陳帆指跨境陸路客運業界約有1,600名司機，目前幾乎全數已接種首劑疫苗，逾80%司機已接種第二劑疫苗。而跨境渡輪服務約有1,000名前線從業員，已近80%接種了首劑疫苗，逾60%接種了第二劑。

至於海陸空相關的從業員方面，政府已向貨櫃碼頭營運商建議並獲正面回應，由政府派員到貨櫃碼頭範圍內為員工接種疫苗，協助確保貨櫃碼頭在疫情下維持正常運作。當局亦與各專營巴士公司及港鐵公司保持溝通及提供協助，如提供團體預約接種選擇等。

陳帆指出，自2月底以來，在香港國際機場工作的員工疫苗接種率持續上升，如本地航空公司聘請的3400多名駐港機師當中，已有2,500多名預約或已接種首劑疫苗，為航空業的復蘇及市民日後出行作準備。