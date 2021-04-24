曾灶財觀塘繞道橋墩「墨寶」遭破壞　區議員促政府做好保育

有「九龍皇帝」之稱、因街頭塗鴉而聞名的曾灶財離世至今14年，昔日遍布全港的「墨寶」如今已寥寥可數，其位於觀塘繞道天橋橋墩的墨寶近日更被發現遭噴上紅色漆油，遮去近半字句。有區議員直斥墨寶慘遭破壞，形容此事「黐線」，已通知政府相關部門盡快清走紅漆，並要求政府做好保育工作。

路政署上月底委託承建商於觀塘繞道天橋橋墩進行油漆翻新，期間卻在近偉發道的一處橋墩發現曾灶財墨寶。於是承建商暫時停工及以膠布覆蓋作保護。觀塘區議員李煒林昨日(23日)在其社交平台專頁表示，上述墨寶被人以紅漆打上多個交叉及劃花作破壞，對此要求政府部門盡快跟進及加以保育。

曾灶財被稱為「街頭塗鴉始祖」，於多區留下不少墨寶，他在2007年7月中因心臟病發離世，終年86歲。其墨寶在拍賣市場可謂有價有市，去年10月香港蘇富比秋季拍賣會就以約6.93萬港元成交價，售出曾灶財的其中一幅墨寶。而中環大館由今(23日)起開放、以水墨畫為主題的展覽，亦有展出曾灶財於燈箱留下的墨寶。