消息指警隊試用新款戰術手電筒　具爆閃功能

警隊新一個財政年度的開支預算為250億港元，較20/21年度原來預算減少2.8%，其中4.1億港元將用作購買特別用途車輛，8.5億元則用作增添裝備。據了解，警方正試用一款內地品牌的新手電筒，該手電筒具有「一鍵爆閃」功能，利用強勁光束作視覺干擾，極亮模式時光束強度達25600cd。

該款正試用的新型手電筒，為內地品牌KLARUS「戰術」系列設計。資料顯示，該手電筒的亮度達2200流明（lm），光束強度25,600cd，射程320米，只需充電4小時，防水等級為IPX8，即頂部距離水面1.5至30米連續30分鐘，性能不受影響。其長度為139.7mm，不包括電池下重量為122.8克，方便攜帶，可用作夜間巡邏、掃蕩、山嶺搜救等。該手電筒價格為英鎊89.95元，即約968港元。

警方回覆查詢表示，為確保警務人員有更有效的裝備應付實際行動情況，警方會持續評估行動成效及審視人員在行動上的需要，適時引進適合的裝備以及相關措施，並會考慮一切有助提升行動效能的方案，讓前線人員能夠在日益嚴峻的工作環境下繼續執行職務。警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。