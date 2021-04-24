警西區冚賭阻械鬥拘40人　揭日租酒店當毒品分銷中心

警方一直積極打擊黑幫勢力，切法截斷他們的財源及防範罪案，西區警區在本周三(21日)起一連三日執行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，行動中拘捕40人，分別涉及在西區利用酒店作毒品分銷中心、開設賭檔及利用車輛作流動武器庫，警方相信透過行動已成功阻止一場黑幫械鬥。

西區警區反黑組督察勞凱俊表示，西區近月出現零星暴力罪案，包括刑事毀壞及與黑幫利益有關的紛爭，同時根據情報，亦顯示有部分黑社會參與的毒品及非法賭博活動開始蠢蠢欲動。西區警區刑事部及特別職務隊人員主動出擊，經連日部署後搜查區內多個處所，成功拘捕23男17女(17至79歲)，檢獲70多克可卡因、5克大麻、一批毒品吸食工具、一批相信用於械鬥的牛肉刀及賭具等。

被捕人士部分人有黑幫背景，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「藏有攻擊性武器」等罪，警方已向當中違反禁聚令的人士發出告票。

西區警區刑事總督察侯禮文稱，過程中破獲一間位於香港仔一間酒店的毒品分銷中心，根據調查所得，相信有毒販利用酒店房價因疫情下調的契機，以日租1、200港元的方式，每天同時租用多間不同房間，作為儲存、包裝及交易毒品等用途，相信行動已瓦解該個由黑幫操控的販毒集團。另一方面，警方早前發現香港仔一停車場停泊一輛被偷的失車，在車內起獲一批武器，包括牛肉刀，其後拘捕多名有黑幫背景人士，相信他們因為金錢糾紛，遂將該車當成流動武器庫，準備用於針對另一幫派的械鬥報復行動。

警方重申有決心及能力打擊黑幫罪案，警告黑幫分子切勿心存僥倖，乘疫情從事不法勾當。警方會一如以往積極收集情報，打擊所有黑幫罪行，以及堵截他們的收入來源。