元朗南生圍有申請擬建30幢高樓　環團憂破壞生態成壞先例

元朗一帶有不少具生態價值的地段，近年有不同高密度住宅及商業發展項目透過城規會，圖闖關發展。去年有申請人向城規會提交改劃申請，建議在南生圍以南（山貝村以西）興建30幢高樓，最近更第3度補交資料，香港觀鳥會擔心，高樓若成功入侵生態敏感地段，會立下不良先例，呼籲市民關注。

香港觀鳥會指出，高樓發展不但會帶來嚴重光害，更會令區內增加逾1.3萬人口，由於上址是鸕鶿的重要晚棲地及米埔屈翅螢的棲息繁殖地，恐為東成里鷺鳥林帶來不可逆轉的負面影響。該會指，是次高樓發展遠超原本所容許的發展規模，亦不符「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地復修區」和「濕地緩衝區」規劃原意。

該會又稱，土地及房屋政策列明，即使發展項目旨於增加短中期房屋供應，但有關放寬措施並不適用於具生態敏感的地方。並強調，有關地段位於東成里鷺鳥林及鸕鶿晚棲地的1.5公里內，若申請獲批，將在后海灣濕地一帶的發展立下不良的高樓先例。

去年有發展商向城規會提交改劃申請，建議在南生圍以南（山貝村以西）一塊約10.5公頃土地，興建高密度住宅及國際學校，包括1幢41層公營房屋及29幢18至38層的私人住宅。該會呼籲市民在本月30日或之前去信反對。