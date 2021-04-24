政府建屋時間表大落後　陳智思：簡單項目花逾10年市民難以接受

行政會議召集人陳智思日前提到香港要解決土地、房屋問題，他今日（24日）出席一項活動後進一步表示，社會過去一直有聲音要求縮短土地供應時間，並非只有他提出；又指問題不但涉及私人機構，亦與政府內部有關。他提到，政府內部各個程序均有原因，例如要給予機會民間表達意見等。

他表示，雖然政府過去有縮短步驟，但仍未必令市民滿足，形容市民難以理解一個看似很簡單的項目，需要花費十至二十年時間才能夠完成，認為各持份者要尋查方法解決問題，亦應考慮在申訴機制的過程中，將時間控制得更好，避免造成拖延。至於被問到責任在政府或發展商身上，他認為各方均有責任。

至於飲食業界的「疫苗氣泡」安排，陳智思認為，有關安排僅屬階段性，可給予服務提供者及顧客多一個選擇，例如安排已接種疫苗人士在特定區域內用膳等，但指出由於本港疫苗接種率低，形容不會「一步到位」，預計在推出初期參與的食肆數目有限。他又強調，顧主與顧員在接種疫苗問題上要做好溝通，重申不能強制性逼顧員「打針」。

對於有檢疫酒店內出現變種病毒感染的情況，陳表示，初步未知病毒傳播的途徑，估計與通風有關，相信政府會與檢疫酒店商討如何改善運作安排。惟他指出，以往酒店並非設計成檢疫用途，故每間酒店的設計未必能百分百隔絕病毒傳播。他又擔心，變種病毒傳染率高，會影響檢疫酒店繼續參與計劃的意欲。