旅遊業促港府盡快「清零」　配合「來港易」雙向豁免隔離

政府計劃在下月中推出「來港易」，讓身處廣東和澳門而符合條件的非香港居民，可獲豁免檢疫入境香港，惟內地五一長假期即將開展，本港仍未恢復通關。有旅遊業界人士認為「南行容易北上難」，若未能做到雙向豁免，難以吸引內地旅客來港，促請港府盡快「清零」，以恢復兩地居民正常往來。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，已連續2年因疫情而沒有「五一黃金周」，本身對此已無期望。他形容「來港易」計劃「得啖笑」，按目前的初步方案，對旅遊業的幫助相當有限，因為即使內地人「來港易」，亦「回鄉難」，認為沒有內地人為了到香港旅行，願意返回內地時接受隔離14天，若果未能做到雙向豁免，預料只適合商務客及有迫切需要人士。

崔指，業界「極度迫切」兩地恢復往來，促請政府盡快做到社區「清零」。他希望兩地政府可再商討，若能做到雙向豁免，才可真正幫助業界，吸引內地旅客來港振興經濟。他又歡迎政府與其他國家探討建立旅遊氣泡，認為有助業界復甦。

政府周三(21日)表示，正與廣東省政府已就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台的互聯互通，以逐步有序恢復兩地居民跨境往來。