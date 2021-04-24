新界南冚無牌吧及5間派對房　拘19人發109張告票

為打擊不法分子在疫情間經營非法娛樂場所，及阻截他們的收入來源，新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田、葵青以及大嶼山警區，在前日(22日)至昨日(23日)一連兩日展開代號「犁庭掃穴」及「逸影」行動。

行動中，荃灣警區人員根據線報，昨日(23日)晚上突擊搜查沙咀道一工業單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，並拘捕2名職員及9名酒客。另外，警方在白田壩街及位於青山公路的工廈，搗破3間派對房間，並拘捕相關人士。而葵青警區人員在同晚於葵昌路近大連排道的工廈，亦搗破2間派對房間，並拘捕相關人士。

新界南總區反黑組總督察庚博瀚表示，行動中，警方一共拘捕18男1女(16至50歲)，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「販毒」、「藏毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，109名男女(16至55歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方另檢獲大量酒類飲品及小量毒品。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。