飲食業界質疑換氣無助防疫　目前僅千多間食肆符合新標準

新冠肺炎疫情不止，食肆是爆疫的高危地點之一，政府要求食肆於本月底前，確保每小時達致6次換氣量，或安裝空氣淨化設備作為替代。有業界人士指，部分食肆基本上不能在本月底前達到相關要求；並引述工程界人士的說法，質疑提高換氣量做法對防疫未必有作用。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目上表示，全港逾1.6萬間食肆，僅有千多間向食環署登記符合新標準，亦有部分食肆基本上不能在本月底前達到相關要求。他亦提到，政府容許食肆向食物環境衞生署申報，若能證明已購入設備，便可獲得寬限期。但黃引述工程界人士的說法，指提高換氣量做法對防疫未必有作用，並質疑空氣清新機的濾芯能否過濾病毒。

港大公共衞生學院教授潘烈文則指，過去爆疫的食肆及健身室，空氣量流通均很低，認為空氣流動能「溝淡」病毒，減低感染機會；而空氣清新機的濾芯，則能阻隔病毒依附的微粒，藉以減低感染風險。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑則提到，巿面上的空氣清新氣機，最便宜約1,000多港元已買到，但大多已售罄。他又留意到，有些2,000多港元的空氣清新氣機仍有存貨，即使加上承辦商的費用，相信一般食肆仍可於約1萬港元以下，達到港府的要求。