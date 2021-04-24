港人內地流浪8年　近日終回港送院治理

有港人回鄉探親，耗盡身上的錢與藥物，期間身份證明文件盡失，於內地流浪多年。深圳工聯諮詢服務中心接到當地部門求助，幾經轉折，在多個部門協助下，經歷8年流浪的曾女士早前終返抵本港。

據悉，今年年屆50歲的曾女士於2013年獨自回內地探親，到埗後未能找到親人，身上的錢和藥物用完後，自此開始在內地流浪。至去年7月，有人在深圳龍崗平湖街道華南城附近發現曾女士，她當時祼露身體、語無倫次，疑有精神障礙。當地警方接報到場，因她身上並無身份證明文件，以致無法核實身份，遂送到康復醫院治療。

深圳龍崗區台港澳事務局於今年3月底，向深圳工聯諮詢服務中心求助，其後香港入境處成功核實曾女士的港人身份，並批出入境許可，曾女士終於本月21日經深圳灣口岸過關回港，再由救護車接送往醫院接受治療，現已轉交給社會福利署跟進。

深圳工聯諮詢服務中心執行幹事梁先生指，曾女士對過往的記憶依稀，無法記起8年間經歷過的一切，亦不知道自己如何到抵深圳，梁先生估計她過往都是靠拾荒或好心人施捨度日。他續提到，曾女士經過半年的治療，才慢慢記起自己的身份證號碼，令回港之路露出曙光。梁先生憶述護送曾女士回港當日，她表現得開心、激動，似是知道自己終於可以回家。