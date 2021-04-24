發展局交代過去5年被拆歷史建築　灣仔錫克廟舊粉嶺戲院上榜

港府保護古蹟不力，漠視保育為人詬病。發展局上周指過去5年，本港最少有15幢已評級或擬議評級的歷史建築及1幢尚待評級的建築物遭拆毀。該局今(24日)進一步交代被拆毀的歷史建築名單，當中不乏二級及三級歷史建築，包括灣仔錫克廟及舊粉嶺戲院等。

發展局上周回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢，指在「1444幢歷史建築」及「須進行評級的新項目」名單中，過去5年有15幢已評級或擬議評級的歷史建築及1幢尚待評級的建築物被拆卸，但當時沒有提供相關名單，也沒有交代有否進行追究行動。

今日最新交代的拆卸名單中，有3項擬議/已確定為二級歷史建築的建築物，包括灣仔錫克廟、香港山頂施勳道20號，以及大澳街市街2號及4號建築。當中位於灣仔皇后大道東的錫克廟建於1949年，該廟於2018年獲批拆卸，翌年正式動工，未來將重建成一幢四層高的廟宇，並保留錫克廟內部分具文物價值的建築。

名單上另有12項擬議/已確定為三級歷史建築的建築物，當中較特別是建於1950年代，位於粉嶺聯發街的舊粉嶺戲院，已於2018年遭拆卸。其餘項目包括逾90年歷史的山頂盧吉道28號洋房、建於1924年前的元朗新田彥慶堂、以及建於1939年的坪洲坪利路大中國火柴廠等。

另有1項尚待評級就已被拆卸的建築，就是建於1973年的觀塘道2號新秀大廈。發展局對此回應指，在古蹟辦的建議下，有關部門已保留了兩件具代表意義的構件，日後融入新發展項目內。