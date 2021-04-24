5個地方納強制檢測　包括半山堅尼地道8號涉變種病毒

政府今日(24日)刊憲要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士，須接受強制檢測，包括半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、葵涌邨曉葵樓、西貢將軍澳政府綜合大樓6樓、天水圍香港基督教服務處天恒幼兒學校，以及大窩口循道衞理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園。

政府指，半山堅尼地道8號 Kennedy Terrace與一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案相關，上址人士須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月24日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

葵涌葵涌邨曉葵樓、將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓6樓，則因應新增1宗或以上確診個案，須進行強制檢測。此外天水圍天恒邨恒貴樓地下Ｂ及Ｃ翼香港基督教服務處天恒幼兒學校，則為與確診個案相關，故同樣須強制檢測。

荃灣大窩口上角街1號循道衞理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園，則因應爆發上呼吸道感染個案，亦須進行強制檢測。